Supermercados apanhados a cobrar mais em caixa

Clientes estão a pagar mais do que o preço afixado e a diferença chega a superar os 50%. ASAE já instaurou, este ano, 11 processos-crime.

Há supermercados que publicitam e afixam preços baixos nas prateleiras, mas, no momento do pagamento na caixa, cobram valores mais elevados. A diferença chega a superar os 50% em alguns casos. A prática, que mereceu um alerta da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no ano passado, continua a ser detetada em vários estabelecimentos comerciais do país, incluindo de grandes operadores do retalho. A autoridade já instaurou 37 processos-crime por especulação.

Depois das inspeções de setembro, de novembro e de dezembro de 2022 terem encontrado estas irregularidades, os inspetores da ASAE voltaram a deparar-se com situações semelhantes nas ações realizadas em janeiro e no início do mês de fevereiro. A verdade é que a taxa de incumprimento mantém-se nos 4%, com "maior incidência nos supermercados de média dimensão" e nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. "Não há inversão de comportamentos", considera, ao JN, o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, garantindo "tolerância zero" nesta matéria.