Supermercados Pingo Doce vão abrir às 6.30 horas nos dois próximos fins de semana

A maior parte das lojas Pingo Doce vai antecipar o horário de abertura para as 6.30 nos dois próximos fins de semana. O encerramento será às 22 horas.

Na sequência das restrições de circulação impostas pelo Governo nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia, a maioria dos supermercados Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, vai alargar o horário de funcionamento nos dois próximos fins de semana, com as lojas a abrirem às 6.30 e a encerrarem às 22 horas.

Fonte da Jerónimo Martins confirmou ao JN que a decisão surge na sequência das "limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos".

Desta forma, acrescentou, a cadeia de supermercados visa " evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã".

De recordar que a compra de alimentos é uma das exceções ao recolher obrigatório nos concelhos de alto risco, promulgado no passado domingo por Marcelo Rebelo de Sousa.