Tagusvalley impulsiona inovação académica e empresarial

Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Localizado no antigo complexo industrial da Quimigal, em Abrantes, o Tagusvalley desenvolve projetos de investigação com empresas, universidades e politécnicos de todo o país. O parque de ciência e tecnologia atingiu, recentemente, a maioridade associada aos conceitos de empreendedorismo, inovação, tecnologia e conhecimento.

A unidade de produção e transferência de conhecimento agroalimentar é uma das marcas distintivas do Tagusvalley. Dotado de equipamentos à escala industrial, o INOV.LINEA permite às empresas e aos parceiros científicos - constituídos por universidades e politécnicos - produzirem pequenos lotes na área alimentar. Conservas de peixe do rio e compota de pimento foram alguns produtos criados neste laboratório.

O Tagusvalley contribui ainda para o desenvolvimento de projetos de investigação nas áreas da engenharia mecânica, tecnologias da informação, eletrotecnia, automação e robótica, no laboratório de inovação industrial e empresarial LINE.IPT. Neste momento, um dos projetos em curso consiste na criação de um protótipo na área dos aerogeradores para um parque eólico. O parque tecnológico do Vale do Tejo presta ainda consultadoria na elaboração de projetos I&D.

PUB

A unidade de acolhimento empresarial e promoção do empreendedorismo disponibiliza também uma incubadora de empresas e espaços autónomos para a instalação de serviços, indústrias e comércio. A pensar nas empresas da área das tecnologias da informação, comunicação e eletrónica, foi criado o IT.POINT, destinado a potenciar investimentos capazes de atrair e fixar mão de obra qualificada. O Tagusvalley tem ainda um projeto de literacia digital e competências empreendedoras para crianças dos 1.o e 2.o ciclos.v

Empresas incubadas *

52

Empregos criados em empresas *

142

Empregos criados em instituições *

41

Estrutura acionista

Câmara de Abrantes, Nersant, Instituto Politécnico de Tomar, Tejo Energia e Instituto Politécnico de Santarém

* Dados de 2022