Takeaway quer adiar fim das embalagens plásticas para 2021

Lei nacional proíbe recurso a plástico de uso único a partir de 3 de setembro. Prazo e teor preocupam restauração e distribuição, que pedem harmonização com diretiva europeia. Governo está a analisar pedido.

Se o Governo não recuar, dentro de 10 dias, a 3 de setembro, os estabelecimentos de restauração e bebidas deixam de poder servir aos clientes refeições em embalagens, pratos, tigelas, copos, talheres, palhinhas e palhetas de plástico de utilização única.

Quem está por detrás do balcão, garante que não é possível: estão pressionados pela pandemia, falta clareza na definição das regras e harmonia com a diretiva comunitária (ver coluna ao lado) e não há no mercado soluções alternativas a preços acessíveis.