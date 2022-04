TAP desperdiça cem "slots" por dia em Lisboa

Ajuda estatal obrigou a ceder apenas 18 janelas horárias à concorrência, quando 25% ficaram por usar no início de abril na Portela.

A TAP detém cerca de 50% das slots (vagas) no Aeroporto de Lisboa, na maioria atribuídas por via de direitos adquiridos, mas não usa cerca de uma centena de janelas horárias por dia. Ryanair e Easyjet concorreram às 18 slots diárias, que a Comissão Europeia obrigou a companhia aérea nacional a dispensar em troca da ajuda estatal de 2,55 mil milhões de euros, e denunciam que a concorrência na capital está a ser bloqueada pela TAP com prejuízo do turismo e da economia nacional.

O documento de reestruturação da TAP apresentado à Comissão Europeia mencionava que a TAP detém "45% a 55% da capacidade do Aeroporto de Lisboa no verão de 2022 e nas estações seguintes", tendo ficado decidido que, para minorar distorções na concorrência, a ajuda estatal à TAP deveria libertar 18 slots diárias na capital. O ministro Pedro Nuno Santos estimou, na altura, que aquele valor representa "cerca de 5% das slots" na Portela, o que significa um total diário no aeroporto de cerca de 360 janelas horárias para que os aviões possam aterrar ou descolar.