TAP desvia passageiros do Porto para Lisboa sem aviso prévio

Rota para Genebra só vai ligar à capital e quem parte de Pedras Rubras não foi avisado da alteração. Proporcionalidade da operação na retoma é o mínimo que as forças do Norte exigem em carta ao Governo.

A TAP ainda não fez os ajustes prometidos ao calendário de retoma para junho e julho, mas continua a encher aviões na Portela com passageiros que tinham bilhete a partir do Porto. É o caso de quem tinha viagem para Genebra, rota cancelada no Porto durante a pandemia e que só será retomada a partir de Lisboa. Só que os passageiros não são informados que terão de ir na ponte aérea para a capital, de onde saem depois para o destino final. No início desta semana, o calendário de voos para agosto ficou disponível no site da TAP, sem corresponder às reivindicações de autarcas e empresários do Norte, que escreveram ao primeiro-ministro a pedir proporcionalidade na retoma.

A TAP tinha justificado o calendário de operações no Porto, a partir de julho, com apenas um voo diário para Londres e outro para Paris - cerca de 2% do total de voos que irá retomar - com a falta de procura de mercado. Porém, segundo informações colhidas pelo JN, os voos têm estado cheios nas rotas abandonadas pela companhia aérea nacional.