TAP aceita membro indicado pelo Estado na Comissão Executiva

O presidente executivo da TAP admitiu, esta terça-feira, que a Comissão Executiva da transportadora está disponível para aceitar um membro indicado pelo Estado, que atualmente só está presente no Conselho de Administração.

"A Comissão Executiva está disponível para ter um membro indicado pelo Estado", disse Antonoaldo Neves, que falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa.

O responsável sublinhou não ver "qualquer problema" que o Estado, enquanto acionista da TAP, esteja também representado na Comissão Executiva, considerando até uma opção "produtiva".

"Mas vai ter que sentar à mesa, discutir, tomar decisões difíceis. [...] Não tem nenhum problema, trabalhar com pessoas que querem o bem da TAP", acrescentou.

Espera Comissão Europeia "extremamente dura"

Antonoaldo Neves disse não esperar "nada menos do que uma Comissão Europeia extremamente dura" nas contrapartidas exigidas à companhia aérea pelo auxílio que vai receber de até 1200 milhões de euros.

"Não espero nada menos do que uma Comissão Europeia extremamente dura com a TAP", admitiu, lamentando não ter sido dado à TAP auxílio estatal em forma de garantias, para pagamento de empréstimos com os bancos privados.

Antonoaldo Neves considerou mesmo "injusta" a decisão da Comissão Europeia de não permitir que a TAP recorra ao mecanismo especial de apoio às companhias aéreas, no contexto da pandemia, uma vez que a transportadora que lidera estava já com problemas antes do surto.