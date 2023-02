TAP reduz cortes salariais para 20% a todos os trabalhadores

JN/Agências Hoje às 19:23 Facebook

A TAP vai avançar com a redução dos cortes salariais para 20% a todos os trabalhadores, atualizando ainda o valor abaixo do qual não são aplicados cortes, segundo uma mensagem da Comissão Executiva, a que a Lusa teve acesso.

Na mensagem, enviada aos colaboradores, a gestão da transportadora aérea lembra que "a TAP tem vindo a cumprir o plano de reestruturação, nomeadamente no que diz respeito ao aumento de receita e também na redução de custos", realçando que a diminuição de gastos "tem sido feita não apenas com incidência em cortes salariais, mas também através da renegociação de contratos com fornecedores e estabelecimento de parecerias mais vantajosas ou ganhos de eficiência", entre outras medidas.

No entanto, reconheceu, a "aceitação dos Acordos de Emergência por parte dos Sindicatos, em representação de todos os trabalhadores, foi crucial para o sucesso da recuperação da TAP", sublinhando que o "caminho de recuperação ainda não acabou, ainda está a ser percorrido" e recordando que "os acordos temporários de emergência estão em vigor até ao final de 2024".

Ainda assim, destacou, "com o esforço de todos os trabalhadores e com uma gestão adequada, o desempenho financeiro da TAP está acima das projeções do plano de reestruturação".

"Este desempenho permite antecipar a redução" dos cortes nos salários (para 20% acima da garantia mínima), "reconhecendo desta forma o esforço de todos os trabalhadores", disse a TAP.

Os cortes - que eram de 25% - estavam previstos manter-se, para a maioria dos trabalhadores, até ao final deste ano.

Por outro lado, disse a Comissão Executiva, "por via do aumento do salário mínimo nacional (SMN), é também atualizado para 1520 euros o valor - equivalente a dois SMN - abaixo do qual não são aplicados cortes (garantia mínima)".

A gestão da transportadora garantiu que "pela conjugação destes dois fatores - corte reduzido para 20% e atualização da garantia mínima sem corte para 1520 euros - aumenta o número de trabalhadores sem corte e o corte efetivo da parte dos salários acima da garantia mínima também é reduzido", sendo que, destacou, "em termos práticos, o corte salarial real, na TAP SA [negócio da aviação], passa a ser em média de 7,3%".

Por fim, reconhecendo os esforços dos trabalhadores, e tendo em conta a inflação e o aumento das taxas de juro, a Comissão Executiva disse que "estão a ser decididas e implementadas outras medidas com impacto remuneratório, adaptadas às especificidades das categorias profissionais".

"Todas estas medidas são aplicadas com retroativos a partir de 01 de janeiro 2023 e estarão em vigor até 31 dezembro 2023", indicou a companhia aérea.

"Não se ignora que os cortes que subsistem continuam a obrigar os trabalhadores a sacrifícios e esforço acrescido, mas as medidas agora anunciadas sinalizam que a TAP está no bom caminho para a recuperação", destacou a gestão da transportadora.