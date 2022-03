TAP retoma voos regulares para a Venezuela em 21 de junho

JN/Agências Hoje às 14:49 Facebook

A TAP anunciou, esta sexta-feira, que vai retomar, a partir de 21 de junho, os voos regulares para Caracas, na Venezuela, assinalando que "pretender servir a grande comunidade portuguesa" residente neste país da América do Sul.

"A TAP retomará os voos regulares para Caracas, Venezuela, a partir de 21 de junho e programou três voos especiais entre Lisboa e a capital venezuelana até essa data, nos dias 21 de abril e 5 e 16 de maio", refere um comunicado hoje divulgado pela companhia aérea portuguesa.

Os voos regulares vão decorrer às terças-feiras e sábados com partida às 12.10 de Lisboa e chegada a Caracas às 15.50 locais.

No sentido inverso, as ligações de Caracas iniciam-se às 18:20 e terminam no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 7.25 do dia seguinte.

A TAP acrescenta que os voos serão operados com A330neo, que contam com capacidade para 298 passageiros.