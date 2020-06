TAP viabiliza Lisboa à custa do Porto, acusam autarcas

Erika Nunes Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Consultora estima que perto de 600 mil passageiros da Invicta tenham sido desviados para a capital no ano passado, numa ponte aérea que anulou rotas no Norte e saturou a Portela.

A TAP está a maximizar a operação em Lisboa à custa do desvio de passageiros do Porto, criando uma operação deficitária a Norte intencional, acusam os autarcas da região, que insistem que não pode haver resgate de capital para a companhia nacional sem que esta sirva todo o país. Segundo a consultora internacional OAG, no ano passado, a TAP desviou mais de um milhão de passageiros para a Portela: cerca de 600 mil do Porto e quase 400 mil do Funchal.

"Perguntei à TAP, na reunião desta semana, quantos passageiros do Porto e Norte são canalizados para Lisboa, quando nos apresentaram um mapa com a operação deficitária no Porto e sustentável na capital", revelou Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga. Não obteve resposta da companhia, que o JN também questionou, mantendo-se a ausência de informação.