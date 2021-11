Taxa de desemprego desce para 6,1% no terceiro trimestre

JN/Agências Hoje às 11:59 Facebook

A taxa de desemprego situou-se em 6,1% no terceiro trimestre do ano, inferior em 0,6 pontos percentuais à do trimestre anterior e em 1,9 pontos à do mesmo período do ano passado, divulgou, esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas do emprego relativas ao terceiro trimestre do ano, "a taxa de desemprego foi estimada em 6,1%, valor inferior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre anterior, em 1,9 p.p. ao do trimestre homólogo de 2020 e em 0,2 p.p. ao do 3.º trimestre de 2019".

No período em análise, a população empregada (4 878 100 pessoas) aumentou 1,4% (67600) em relação ao trimestre anterior, 4,7% (219700) relativamente ao mesmo período de 2020 e 1,5% (71500), comparativamente ao terceiro trimestre de 2019 (período anterior à pandemia de covid-19).

A população desempregada, estimada em 318.700 pessoas, diminuiu 7,8% (27 mil) em relação ao trimestre anterior e 21% (84800) relativamente ao mesmo período do ano passado.

A subutilização do trabalho abrangeu 642.400 pessoas, diminuindo 1,8% (11800) em relação ao trimestre anterior e 20,1% (162 mil) relativamente ao período homólogo.

Da mesma forma, também a taxa de subutilização do trabalho, estimada em 11,9%, diminuiu tanto em relação ao trimestre anterior (0,4 pontos percentuais) como ao homólogo (3,2 pontos).

A população inativa com 16 e mais anos (3 612 200 pessoas) diminuiu 0,9% (32900) relativamente ao trimestre anterior e 3% (111 800) em relação ao trimestre homólogo.

Já a população empregada ausente do trabalho na semana de referência (877 mil) aumentou para mais do dobro (120,8%; 479900) em relação ao trimestre anterior e 7,6% (62100) relativamente ao trimestre homólogo de 2020.

O principal motivo de ausência prendeu-se com férias ou feriados, "à semelhança do que usualmente se observa nos terceiros trimestres de cada ano", apontou a autoridade estatística.

Assim, o volume de horas efetivamente trabalhadas diminuiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, mas aumentou 2,3% em termos homólogos.

"Ainda assim, cada pessoa empregada que trabalhou pelo menos uma hora na semana de referência, trabalhou, em média, 39 horas por semana no 3.º trimestre de 2021 (valor superior em uma hora ao do trimestre anterior, mas igual ao do trimestre homólogo)", observou o INE.

A proporção da população empregada em teletrabalho foi de 12,7%, abrangendo 617600 pessoas.