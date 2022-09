Taxa de desemprego estabiliza nos 6% em agosto

JN/Agências Hoje às 11:45 Facebook

A taxa de desemprego terá sido de 6,0% em agosto, valor idêntico ao de julho e inferior aos 6,3% de agosto de 2021.

De acordo com as "Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego" do Instituto Nacional de Estatística (INE), em agosto "a taxa de desemprego manteve-se em 6,0% pelo quarto mês consecutivo", um valor idêntico ao de maio, junho e julho de 2022 e inferior ao do mês homólogo de 2021 (0,3 pontos percentuais).

Estas estatísticas reviram ainda em alta a taxa de desemprego de julho, passando do valor provisório de 5,9% para 6,0%, "valor igual ao do mês anterior, superior em 0,1 pontos percentuais relativamente ao de três meses antes e inferior em 0,6 pontos percentuais ao de um ano antes".