Taxa de desemprego na zona euro recuou para 7,2% em novembro

A taxa de desemprego recuou, em novembro de 2021, para os 7,2% na zona euro e os 6,5% na União Europeia (UE), divulgou esta segunda-feira o Eurostat.

Na zona euro, o desemprego diminuiu face aos 8,1% homólogos e aos 7,3% de outubro.

Na UE, a taxa de desemprego de novembro compara-se com a de 7,4% do mesmo mês de 2020 e com os 6,7% de outubro.

De acordo com o serviço de estatísticas europeu, em novembro de 2021 havia 13.984 milhões de pessoas desempregadas na UE, das quais 11.829 milhões na zona euro.

Espanha (14,1%), Grécia (13,4%) e Itália (9,2%) foram os países que registaram as maiores taxas de desemprego em novembro e a República Checa (2,2%), os Países Baixos (2,7%) e a Alemanha (3,2%) as mais baixas.

Em Portugal a taxa de desemprego foi de 6,3% em novembro de 2021.

O Eurostat alerta para o facto de a pandemia da covid-19 levar a discrepâncias entre o número de desempregados registados nos centros de emprego e o número calculado de acordo com a definição da Organização Internacional do Trabalho, segundo a qual um desempregado é uma pessoa sem emprego e que procurou ativamente um trabalho nas quatro semanas anteriores e está disponível para começar a trabalhar nas duas semanas seguintes.