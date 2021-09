Taxa sobre viagens de avião já rendeu quase 306 mil euros

Marisa Silva Hoje às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Valor arrecadado em julho, o primeiro mês em que o pagamento de dois euros por bilhete entrou em vigor.

A taxa de carbono, cobrada desde julho por cada bilhete de avião vendido em Portugal, rendeu 305 888 euros só no primeiro mês em que o pagamento entrou em vigor. Com um custo de dois euros por passageiro, o imposto foi aplicado a 152 944 pessoas, de acordo com a informação avançada ao JN pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

O imposto, aplicado desde o início de julho, é cobrado pelas transportadoras aéreas no momento da emissão do bilhete de avião e a verba reverte para o Fundo Ambiental, sendo que a ANAC tem direito a uma comparticipação de 3% "pelo custo correspondente ao processamento da gestão da cobrança da taxa".