Taxas TVDE mais do que duplicam em seis meses

Plataformas pagaram ao Estado quase dois milhões de euros no primeiro semestre deste ano e faturaram mais de 38,7 milhões.

As receitas do Estado provenientes da contribuição de regulação e supervisão (CRS), pagas pelas plataformas eletrónicas de TVDE, preparam-se para bater recordes em 2022. Só no primeiro semestre deste ano, as receitas já mais do que duplicaram face ao mesmo período do ano passado (de cerca de 820 mil para 1,9 milhões de euros), o que equivale a pagamentos mensais médios de 322,6 mil euros. É um valor histórico, desde que entrou em vigor a lei TVDE, em 2018. Aquela contribuição equivale a 5% da comissão que as plataformas, como a Uber, a Bolt ou a Free Now, cobram aos motoristas em cada viagem, o que significa que, em seis meses, as plataformas faturaram mais de 38,7 milhões de euros.

