Tecido empresarial embate no aumento brutal de custos

Empresas contactadas pelo JN relatam dificuldades desencadeadas por aumentos exponenciais nas matérias-primas e nos preços da eletricidade, gás e combustíveis. Associação Empresarial do Minho sugere a criação de um PPR centrado nos efeitos da guerra.

Guimarães: "Mais assustador que a pandemia"

O setor da cutelaria está apreensivo com o aumento do custo da energia e matéria-prima. "Ao mesmo tempo que temos a energia a 600 euros por megawatt, temos o aço a tocar preços incomportáveis", diz Clara Marques, presidente da Herdemar, em Caldas das Taipas. "Temos um contrato de preço fixo que termina brevemente e os custos da energia podem passar de 4% para 12% do total".