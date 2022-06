Temos mar e pessoas, falta fazer (muito) dinheiro

Entre Plano de Recuperação e Resiliência, fundos comunitários e do Estado, há dois mil milhões de euros para mudar a economia para o azul.

A urgência das alterações climáticas e da perda de competitividade das empresas fustigadas pela pandemia e pela guerra aponta para o mar como resposta. "Andamos há décadas a falar no mar e a dizer que é a nossa maior riqueza. Está na hora de falar menos e fazer mais", diagnosticou Ruben Eiras, secretário-geral da Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar. A entidade vai ajudar a gerir fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR)para executar a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030. A Fundação Oceano alerta que "não há mesmo mais tempo para salvar os oceanos se a Humanidade quer sobreviver" (ler entrevista ao lado).

"Andamos há décadas a falar do mar como ativo estratégico, fazem-se estudos e parece que não saímos do mesmo. O que é que falta afinal para termos uma economia azul? Falta monetizar o mar e de forma sustentável", resumiu o secretário-geral da Fórum Oceano.