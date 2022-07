Tesla aumenta lucros em 253%

JN/Agências Hoje às 08:16 Facebook

A fabricante de automóveis elétricos Tesla registou um lucro líquido de 5.577 milhões de dólares nos primeiros seis meses deste ano, ou seja, mais 253% do que no mesmo período de 2021.

Segundo os resultados divulgados, o último trimestre contribuiu com ganhos de 2.259 milhões de dólares, graças ao crescimento da produção em novas fábricas em Berlim e Austin (Estados Unidos), num número ainda assim abaixo dos mais de três mil milhões de dólares de lucros alcançados no primeiro trimestre de 2022.

Na primeira metade de 2022, a Tesla teve receitas de 35.69 mil milhões de dólares, dos quais 16.934 milhões provenientes do segundo trimestre, o que traduz um aumento de 42% em comparação com o período homólogo de 2021.

A companhia fundada pelo multimilionário Elon Musk teve 88% das receitas do primeiro semestre - cerca de 31.463 milhões de dólares - originadas pela venda de automóveis e serviços relacionados.

Apesar do aumento das receitas e do rendimento líquido, a margem bruta das vendas de automóveis diminuiu devido ao impacto da inflação, bem como da procura crescente da indústria de baterias e outros componentes de veículos elétricos.

Em relação às unidades de Berlim e Austin, a empresa destacou a taxa de produção de mil veículos por semana em junho na estrutura alemã, enquanto a fábrica instalada no Texas já começou a entregar os primeiros veículos produzidos com as novas baterias, que oferecem uma carga mais rápida do que a geração anterior e uma densidade de energia mais elevada.

No total, a companhia produziu 563.987 veículos nos primeiros seis meses de 2022, dos quais 258.580 foram fabricados no segundo trimestre.