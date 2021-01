Tesla lança modelo S com 840 quilómetros de autonomia

Reis Pinto Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A Tesla acaba de renovar os seus modelos S e X, lançando duas novas versões, a Plaid e a Plaid+, com 1020 e mais de 1.100 cavalos de potência, respetivamente. Esta última versão, disponível apenas no S, anuncia uma autonomia estimada de 840 quilómetros. Chegam à Europa em setembro.

As mudanças no exterior permitem aos dois modelos ostentarem os mais baixo coeficientes aerodinâmicos do mundo, segundo a marca, atingindo os 0,208 Cx no S e os 0.25 Cx no X, o que lhes possibilita, igualmente, maior autonomia em estrada.

A Tesla estima que o S Long Range pode percorrer 663 quilómetros com uma carga, o Plaid consegue fazer 628 e o Plaid+ 840 quilómetros. O X, por seu lado, tem autonomia de 580 e de 547 quilómetros, respetivamente.

O destaque dos novos Tesla está nas versões Plaid, que contam com três motores elétricos, ultrapassando a barreira mítica dos mil cavalos de potência. O Plaid acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 2.1 segundos e para o Plaid+ a marca apenas refere que baixa aquela marca. As versões Long Range debitam uns ainda assim respeitáveis 670 cavalos.

Mudanças no interior

Novos Tesla têm um monitor traseiro Foto: DR

As grandes mudanças do S e do X estão no interior minimalista como é apanágio da marca, a começa pelo volante, que mais se assemelha aos utilizados na Fórmula 1.

PUB

O enorme monitor central, de 17 polegadas, está agora numa posição horizontal e existe um outro central, mais pequeno, para os bancos traseiros, que permite utilizar diversas consolas de jogos, e é compatível com comandos sem fios.

Os bancos traseiros foram redesenhados e o apoio central de braços, além de um espaço de armazenamento, permite o carregamento de telemóveis por indução. O sistema de som tem 960 watts, distribuídos por 22 colunas, e sistema de cancelamento de ruído ativo.

A capacidade da bagageira varia entre os 793 litros do S até aos 2.577 (configuração de cinco lugares) do X.

O volante tradicional desapareceu e monitor central está agora colocado horizontalmente Foto: DR

Carregamento

Com autonomias anunciadas que colocam os Tesla no topo dos veículos elétricos, a marca aposta na sua rede de 20 mil Superchargers espalhados pela Europa (oito em Portugal), para permitir carregamentos mais rápidos, permitindo encarar sem problemas viagens de longa distância.

A marca refere que os novos modelos conseguem carregar 282 e 322 quilómetros em 15 minutos, respetivamente para X e o S.

Novo Y custa a partir dos 99.990 euros Foto: DR

Os dois modelos possuem Piloto Automático, permitindo que o carro acelere e trave automaticamente dentro da sua via, sob a supervisão ativa do condutor, Mudança Automática de Faixa de Rodagem durante a condução em autoestrada, Estacionamento Automático e o sistema Summon, com o qual o carro sai sozinho do seu local de estacionamento, seja na rua ou na garagem, e vai ter com o condutor.

A versão Long Range do S custa 99.990 euros, a Plaid 120.990 e a Plaid+ chega aos 140.990. As duas versões do X (Long Range e Plaid) custam exatamente o mesmo.