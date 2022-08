Tesla Plaid: os familiares mais rápidos de sempre chegam em novembro

Reis Pinto Hoje às 16:02 Facebook

Os Tesla mais potentes de sempre, o S e o X Plaid, com 1020 cavalos, chegam a Portugal no final ano, com as primeiras unidades a serem entregues em novembro e dezembro. É a atualização mais substancial que a marca faz aos seus modelos de topo desde o lançamento, em 2012 e 2015, respetivamente.

São os Tesla mais esperados de sempre, com os 1020 cavalos e os 1450 Nm (valor estimado) de binário, a fazerem acelerar o S dos 0 aos 100 km/h em 2,1 segundos e o X em 2,6 segundos. A velocidade máxima é de 322 e 262 km/h, respetivamente, e as autonomias variam entre os 600 e os 529 quilómetros.

Ambos possuem três motores de alto desempenho, com rotores envoltos em carbono e ​​vetorização de binário, tração integral e a velocidade máxima requer um upgrade de hardware com custo. "Até este upgrade, a velocidade máxima será de 282km/h. Note que a velocidade máxima do veículo poderá não estar disponível durante toda a duração da sua viagem", refere a marca.

No interior destaca-se o volante, denominado Yoke, que não possui aro superior, mais se assemelhando a uma manche de avião. A sua utilização tem sido alvo de algumas críticas, mas a Lexus também o utiliza no seu novo SUV elétrico (RZ 450E).

Três ecrãs

Os Plaid possuem um ecrã tátil ajustável de 17 polegadas, que inclina para a esquerda ou para a direita, com uma resolução de 2200 x 1300, cores reais e, diz a marca, "uma boa capacidade de resposta para jogos e filmes".

Um segundo ecrã, em frente ao condutor, apresenta as informações essenciais incluindo a visualização de condução autónoma total, enquanto um terceiro monitor, ao meio da segunda fila, proporciona entretenimento e controlo para os passageiros traseiros.

A Tesla destaca, em comunicado, "os novos interiores, grupos motrizes, sistemas térmicos, eletrónica, chassis e muito mais". "Juntamente com a grande melhoria da manufaturabilidade, peso reduzido e estilo exterior refinado, mas icónico - os dois veículos proporcionam níveis inteiramente novos de luxo, tecnologia e desempenho". refere a Tesla.

O S custa 141 590 euros e o SUV atinge os 145 990. Entre as opções disponíveis destacam-se o Auto Pilot Aperfeiçoado (3800 euros) e a Capacidade de Condução Autónoma Total (7 500 euros).