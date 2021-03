Têxtil centenária cresceu em ano de pandemia

Hoje às 08:00, atualizado às 09:50 Facebook

A SAMPEDRO, empresa têxtil sediada em Guimarães, celebra 100 anos de atividade com uma faturação de 18 milhões de euros e um crescimento, face a 2019, de 16,7 %, fazendo frente ao mau presságio da pandemia.

Simão Gomes, presidente do Conselho da Administração da SAMPEDRO, afirma que a empresa está, atualmente, a exportar para 36 países, número que condiz com o aumento do volume de exportações em 89%, só no ano passado. "Um legado incalculável. Somos uma empresa reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade dos nossos produtos (...) ", contou.

Atualmente, o negócio familiar já vai na quarta geração e conta com 160 colaboradores qualificados. A empresa viu terminada a primeira fase de um plano estratégico de investimentos de reestruturação, inovação e modernização, no valor de 15 milhões de euros, que foram inteiramente conduzidos para a modernização do método de produção. "Queremos melhorar ainda mais as condições de trabalho de todos os colaboradores, aumentar a capacidade produtiva instalada, incrementar a eficiência e flexibilidade dos seus processos", explicou Simão Gomes.

A curto prazo, a SAMPEDRO tenciona investir e explorar as suas competências de Investigação e Desenvolvimento (I&D). Para já, e segundo o presidente do Conselho de Administração, resta a certeza de que serão mais 100 anos de um negócio assente em "seriedade, transparência e credibilidade".