TikTok​​​​​​​ soma milhões de utilizadores e já chama a atenção das marcas

C.R. (DV/JN) Hoje às 04:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A plataforma TikTok, conhecida pelos vídeos curtos com recurso a música, filtros e efeitos, ganha espaço durante o confinamento social em Portugal: já tem 1,7 milhões de utilizadores e os números continuam a aumentar.

Cristina Figueira, digital account manager da Azerion, empresa que gere campanhas em plataformas digitais (TikTok incluído), revela que o tráfego da rede social cresceu 30% em relação aos valores de janeiro. "Temos cerca de 34% [de utilizadores] entre os 14 e os 18 anos e 39% dos 19 aos 24 anos", explica, citando dados de fevereiro.

"O TikTok está a começar a ser trabalhado por um segmento de mercado muito alargado, de diversas marcas", avança a responsável da Azerion, que revela que a empresa está a receber mais pedidos para criação de campanhas no TikTok.

A agência dedicada à criação de conteúdos Cheese Me criou mesmo uma área dedicada à representação digital de criadores no TikTok, ainda em 2019. "É um investimento e percebemos que tínhamos de alocar recursos para criar estratégias em TikTok", diz Sérgio Meireis, responsável pela agência. Neste momento, a empresa tem 90 pessoas ativas em colaborações com marcas nesta rede social. O número total de criadores representados pela agência ronda os 150.

Para a agência, esta é uma rede social que chama a atenção das marcas, numa altura em que os desafios feitos na app se tornam virais e o consumo de conteúdo digital aumentou. E há margem para crescimento. "É uma rede onde há muito consumo, e onde ainda faltam criadores". As marcas que queiram estar presentes precisam "de ter uma linha orientadora".