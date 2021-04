Tinder do emprego: um serviço gratuito que ajuda excluídos

Sandra Ferreira Hoje às 14:29 Facebook

Programa Incorpora nasceu em Espanha e destina-se a pessoas em risco de exclusão. Fundação La Caixa disponibiliza por ano 1,7 milhões de euros.

É uma espécie de "Tinder" do emprego, que combina as vagas com o perfil de um candidato, em risco de exclusão, tal como um ex-presidiário, um ex-toxicodependente, um cidadão com deficiência, um migrante, um empregado de longa duração.

"O objetivo é integrar a pessoa e dar-lhe uma oportunidade para provar que é bom ", sintetiza Maria do Carmo Pinto, coordenadora nacional do "Incorpora" da Fundação bancária La Caixa, nascido há 15 anos em Espanha.