Toyota Aygo Cross quer revolucionar segmento dos citadinos

Numa altura em que praticamente todos os construtores automóveis estão a abandonar o patamar mais baixo do mercado, a Toyota apresentou o protótipo do pequeno Aygo Cross, que terá uma motorização exclusivamente a gasolina e promete revolucionar o segmento.

O cancelamento do Salão Automóvel de Genebra levou a marca nipónica a apresentar o seu protótipo online, não havendo ainda datas previstas para o lançamento do Aygo Cross, esperando-se que aconteça este ano.

Apesar de não passar de um protótipo (a marca denomina-o de Aygo X Prologue), as linhas mestras do Aygo Cross estão definidas, e torna-se claro que a Toyota enveredou pelo formato de carroçaria Crossover, com maior altura ao solo, pneus de maiores dimensões e uma paleta de cores a apelar à geração mais nova, como as novas cores malagueta, gengibre, wasabi e pimenta preta.

O novo Aygo poderá chegar este ano ao mercado Foto: DR

Uma nova linha de tejadilho em cunha aumenta a sensação dinâmica e dá uma imagem desportiva e mais agressiva, enquanto na frente óticas sofisticadas percorrem a zona superior do capot para formarem uma asa.

Na zona inferior, a grelha de grandes dimensões, os faróis de nevoeiro e zona inferior do para-choques, enfatizam o tema de hexágono que domina o design.

Na traseira existe uma zona inferior protetora que inclui um suporte para bicicletas e, incluída no espelho retrovisor está uma câmara para capturar e partilhar momentos de evasão.

O Aygo X foi desenhado pelo estúdio de europeu da Toyota, o ED², localizado na Côte d'Azur, perto de Nice, em França, e, segundo refere Lance Scott, Diretor de Design ED², "irreverência e diversão sempre estiveram no centro da personalidade do modelo Aygo. Agora, adicionamos ao seu DNA uma pitada adicional de picante".

A Toyota está sozinha neste projeto (o Aygo era fabricado numa parceria com o Grupo PSA, de que resultaram o Peugeot 108 e o Citroën C1) sendo certo que terá uma motorização exclusivamente a gasolina, embora a marca não descarte a possibilidade de vir a existir um Aygo Cross 100% elétrico.