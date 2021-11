Toyota Aygo X chega em 2022 pronto para a selva urbana

Reis Pinto Hoje às 15:05 Facebook

A Toyota acaba de lançar uma pedrada no charco do segmento A, ao lançar o Aygo X, a versão SUV do modelo mais pequeno do construtor japonês. Chega ao mercado no próximo ano, com uma motorização única.

O Aygo X (deve ler-se Cross), desenhado e produzido na Europa, chega numa altura em que a maior parte dos construtores abandonou o segmento dos compactos, eles que são, no entanto, o veículo perfeito para circular em cidade.

Disponível com o motor 1.0 de três cilindros e 72 cavalos, e com um consumo anunciado de 4,7 l/100 km, o Aygo X foi desenvolvido no Departamento de Estilo da Toyota Motor Europeu (TME), na Bélgica.

"O segmento A tem uma grande importância para nós. Não só trouxe novos clientes à Toyota, como também cumpre a nossa missão de oferecer a toda a gente uma solução de mobilidade adequada", afirmou Andrea Carlucci, vice-presidente de Produto e Marketing da Toyota Europa.

A Toyota destaca que "a audaz proposta bi-tom do Aygo X, combinada com o novo conceito cromático, dá lugar a um perfil gráfico singular, que capta a atenção".

O tejadilho em forma de cunha incrementa a sensação dinâmica de uma imagem já de si desportiva. Na frente, novos grupos óticos em LED envolvem a parte superior do capot, desenhado em forma de asa, enquanto que a grande grelha frontal, os faróis de nevoeiro e uma placa protetora seguem o motivo de duplo trapézio que já faz parte da identidade do Aygo desde o seu lançamento, em 2005.



Medidas

O Aygo X tem 3,7metros de comprimento e 1.74 de largura, o que permite que o espaço para ombros aumente 45 milímetros. A altura é agora de 1,51 metros.

O volume da bagageira aumentou, chegando agora aos 231 litros de capacidade, o que representa um aumento de 60 litros em relação à anterior geração do Aygo. Desenhado para a cidade, o X tem um raio de viragem de 4,70 metros, um dos mais pequenos do segmento.

A distância ao solo aumentou 11 mm e os bancos estão 55 milímetros mais elevados, permitindo uma melhor visão dos outros utentes da estrada. Por outro lado, o ângulo do pilar A foi aumentado em 10%, melhorando a visibilidade dianteira.

No que diz respeito à segurança, o novo modelo incorpora de série o Toyota Safety Sense, que incorpora uma câmara monocular e radar de ondas milimétricas e o sistema de segurança pré-colisão, que permite detetar veículos a velocidades mais altas que anteriormente.

Segurança

O Aygo Cross dispõe, ainda, de deteção de peões de dia e de noite, de ciclistas durante o dia, sistema de travagem de emergência, Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo Inteligente, Manutenção na Faixa de Rodagem.

Os clientes poderão ficar conectados com Aygo através do Toyota Smart Connect e do aplicativo para smartphone MyT. O Toyota Smart Connect gira em volta de um monitor tátil de 9 polegadas, a que se pode ligar sem fios o smartphone, e iluminação ambiente.

Com o aplicativo MyT, os clientes podem acompanhar várias análises de veículos, como análises de condução, níveis de combustível, avisos e rastreador de veículos.

Nos seis primeiros meses de vendas estará disponível uma edição limitada em bi-tom Verde Selva, com toques adicionais em cor de laranja Mandarina mate e jantes de 18 polegadas em negro mate.