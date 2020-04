Toyota lança novo SUV: Yaris Cross

Reis Pinto Hoje às 10:54 Facebook

A Toyota acaba de apresentar o seu novo SUV, o Yaris Cross, que chegará ao mercado europeu no próximo ano. A marca prevê produzir cerca de 150 mil unidades anuais do modelo.

Desenhado na Europa e construído em França, o Yaris Cross recorre a um novo motor a gasolina Atkinson de 1,5 litros e três cilindros, eletrificado com tecnologia híbrida, que fornece uma potência combinada de 116 cavalos. Estará disponível em versões de tração dianteira e total, com emissões de CO2 (ainda provisórias) de 90 g/km e 120 g/km, respetivamente. O rendimento térmico deste motor é avaliado em 40%, "o que é superior aos motores diesel comparáveis", refere a marca.

Com o Yaris Cross a marca entra num segmento, o B, onde ainda não estava presente com este tipo de carroçaria, ela que foi a precursora do segmento dos SUV recreativos, com RAV4.

O Yaris Cross tem a mesma distância entre eixos de 2.560 mm que o Yaris hatchback, mas é 240 mm mais longo, com 180 mm atrás, garantindo mais espaço interior. A distância ao solo é 30 mm mais elevada e o veículo é mais alto e mais largo em 90 e 20 mm, respetivamente. O novo modelo tem um comprimento total de 4,180 metros, uma largura total de 1,765 m e 1,560 m de altura.

Bagageira

A Toyota não indica a capacidade de carga do Yaris Cross, mas refere que está disponível a abertura elétrica e mãos livres da bagageira, destacando que a altura do piso é ajustável, com um compartimento por baixo do piso ou um maior espaço para cargas maiores.

Além disso, o próprio tabuleiro do piso pode ser dividido em dois, dando ao condutor tanto um maior espaço como uma área de armazenamento por baixo do piso. Os bancos traseiros podem ser levantados ou rebatidos nas proporções 40:20:40.

Tração integral

Uma das características distintivas do Yaris Cross é o sistema inteligente de tração integral, que recorre a um motor elétrico no eixo traseiro, único na sua classe para um modelo híbrido.

"O AWD-i proporciona estabilidade e tração extra na condução diária, em condições precárias e em superfícies pouco aderentes. A motorização elétrica é mais compacta e pesa menos do que as unidades AWD mecânicas, ajudando o Yaris Cross Hybrid AWD-i a alcançar um menor consumo de combustível e emissões de CO2 do que qualquer um dos seus concorrentes B-SUV de tração integral", refere a Toyota.

Em condução normal, o Yaris Cross funciona com tração às rodas dianteiras, mas quando são detetadas condições de baixa aderência, a tração integral é acionada automaticamente. O que pode acontecer, por exemplo, em piso molhado, neve ou em areia.

O novo Yaris beneficiará ainda dos sistemas de segurança ativa Toyota Safety Sense e das funções avançadas de assistência ao condutor, ajudando a evitar uma vasta gama de riscos de acidentes através da informação ao condutor, de avisos precoces e, quando necessário, da intervenção automática na travagem e na direção.

Desenho

O processo de design da Yaris Cross reuniu uma vasta equipa na Europa e no Japão e, de acordo com Lance Scott, responsável pelo design no estúdio EDD da Toyota em Nice, França, "quando iniciámos este processo compreendemos que, embora o estilo seja fator número um de compras no segmento B-SUV, os clientes também estavam interessados em ter um elevado nível de praticidade. Não é fácil conciliar as duas coisas, especialmente num pacote compacto".

"Quando começámos a esboçar ideias para o exterior, a imagem icónica de um diamante vinha-nos constantemente à mente. Posteriormente cunhámos a frase "diamante ágil" para expressar a imagem dura, forte e premium da pedra preciosa, combinada com a ágil e divertida para conduzir a personalidade que sentimos que o carro precisava de transmitir", afirmou Lance Scott.

Sobre a cor, a Toyota sublinha que, "olhando para as tendências futuras das cores, podemos ver que existe uma tendência crescente para o ouro e outros metais preciosos, mas queríamos oferecer algo um pouco mais natural e urbano".

"Acrescentar um toque subtil de verde ao ouro, ao mesmo tempo que desnaturávamos a cor para realçar a aparência do metal, deu-nos este apelo urbano fresco mas ativo que realçava a forma da superfície do exterior. O resultado final é uma cor a que chamamos Brass Gold", referiu Lance Scott.