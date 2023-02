Toyota registou lucro líquido de 13,9 mil milhões de euros entre abril e dezembro

JN/Agências Hoje às 08:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo Toyota Motor anunciou, esta quinta-feira, um lucro líquido de 1,96 biliões de ienes (13,9 mil milhões de euros) entre abril e dezembro, os primeiros nove meses do ano fiscal do fabricante japonês de automóveis.

O valor apresentado corresponde a menos 18% em relação a igual período do ano anterior.

O resultado antes de juros e impostos do Toyota Motor caiu 11,4% para 2,87 biliões de ienes (20,3 mil milhões de euros), enquanto o lucro operacional desceu 17,1%, quando comparado com o mesmo período de 2021, atingindo os 2,1 biliões de ienes (14,9 mil milhões de euros).

PUB

As receitas de vendas do fabricante japonês de automóveis foram de 27,46 biliões de ienes (194,7 mil milhões de euros), mais 18% em relação aos mesmos meses do ano anterior.