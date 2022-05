Tráfego recupera mais depressa no aeroporto do Porto

Erika Nunes Hoje às 07:47 Facebook

O tráfego aéreo em Portugal ainda não regressou a valores equivalentes aos pré-pandemia, de 2019, porém, os números já andam próximos da recuperação e o aeroporto do Porto é o que está mais perto da normalidade. Segundo a NAV Portugal, o número de movimentos no espaço aéreo nacional estava, em abril, 4,8% abaixo do registado no homólogo de 2019 e o acumulado do ano ainda está 13,3% abaixo do registado no período equivalente pré-pandemia. Contudo, em termos de aeroportos, de acordo com o Eurocontrol, na semana passada, Lisboa estava ainda com menos 8,8% de voos face a 2019 e o Porto estava apenas com uma quebra de 0,8%.

Os números da NAV Portugal, a entidade responsável pela gestão do espaço aéreo português, já revelam recuperação dos movimentos nos céus na Região de Informação de Voo de Lisboa (RIV, que abrange todo o país, com exceção das ilhas). Ainda que os meses de janeiro e fevereiro tenham ficado abaixo dos valores registados em 2019, em março e abril a aproximação ao número de voos já é evidente. No mês passado, já só estavam 4,8% abaixo dos valores do último ano pré-pandemia.

Com valores discriminados por aeroportos, embora sem o acumulado do ano, a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol) revela que, na semana passada, eram os números do aeroporto de Lisboa, com menos 8,8% de movimentos, e os de Faro, com menos 7,8% de voos, que colocavam Portugal em quinto lugar na Europa. O aeroporto do Porto já só contava com uma quebra de 0,8%.