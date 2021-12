Transporte aéreo de passageiros recua quase 70% em 2020

JN/Agências Hoje às 14:21 Facebook

Portugal perdeu quase 70% dos passageiros em transporte aéreo em 2020, abaixo da média da União Europeia (UE 73%) e em quinto lugar da tabela dos Estados-membros menos prejudicados neste setor pela pandemia da covid-19, segundo o Eurostat.

De acordo com dados divulgados, esta segunda-feira, pelo serviço europeu de estatísticas, as medidas restritivas adotadas em 2020 para limitar a disseminação da covid-19 resultaram num recuo de 73% do transporte aéreo de passageiros na UE face a 2019.

Todos os Estados-membros registaram fortes quebras no transporte de passageiros por avião, com o Luxemburgo (-67,3%) a registar o menor impacto, seguido da Bulgária (68,2%), a Grécia (69,1%), a Roménia (69,2%) e Portugal (69,9%).

A Eslovénia (83,3%), a Eslováquia (82,4%), a Croácia (81,9%), e a República Checa (79,7%) apresentaram as maiores quebras no setor.

A covid-19 provocou pelo menos 5.249.851 mortes em todo o mundo, entre mais de 264,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Uma nova variante, a ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.