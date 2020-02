Transportes com cortes se não houver reforço de verbas para passes

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Poderá haver menos autocarros a circular todos os dias e algumas carreiras podem ser eliminadas se não houver uma subida do financiamento público para os passes sociais.

As empresas de transporte rodoviário privadas queixam-se de não terem sido devidamente compensadas pelo aumento de despesas gerado pelo PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária. Uma medida do Governo que, nos primeiros seis meses, só teve impacto nas cidades de Lisboa e do Porto, segundo os dados da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

"O aumento de procura gerado pelo programa PART levou à subida da oferta, o que agravou os custos de operação. Só cortando carreiras e reduzindo circulações, conseguiremos baixar esses custos. Não queremos fazer isso mas há mais operadores que se preparam para reduzir serviços caso esta situação não se resolva rapidamente", avisa Luís Cabaço Martins, presidente da ANTROP, ao JN/Dinheiro Vivo.

Os primeiros cortes de serviço foram sentidos na margem sul do Tejo. No início de janeiro, a transportadora TST cortou quatro carreiras e reduziu várias circulações porque chegou-se a uma situação de "insustentabilidade económica e humana". Nesta empresa, houve mais 24% de passageiros no ano passado do que em 2018.

Desde o arranque do PART, em abril, as empresas de transportes tiveram de reforçar o serviço para acomodar o aumento de procura. Os efeitos foram mais sentidos na Grande Lisboa, sobretudo à hora de ponta, com um aumento de passageiros até 20%, "o que levou a pagar mais horas extraordinárias aos motoristas, a desviar autocarros de aluguer para o serviço público e a comprar mais veículos".

Só que os operadores não foram compensados, argumenta Cabaço Martins. Para este ano, foi definida uma subida dos preços dos transportes em 0,38%, em linha com a taxa de inflação do ano passado. Só que as empresas pretendiam um aumento de 3,96%: "Sugerimos que a diferença de percentagens nos fosse paga diretamente pelas autoridades de transportes como compensação pelo aumento de custos sofrido desde o ano passado".

Ao fim de seis meses, o ma PART beneficiou, sobretudo, a Grande Lisboa (aumento de 8%) e o Grande Porto (7%), segundo a AMT ao JN/Dinheiro Vivo. Nas restantes comunidades intermunicipais (CIM), a subida foi de apenas 1%.

PART com 142 milhões e autarquias sobem comparticipação

Este ano, o programa PART vai contar com um orçamento total de 142,7 milhões de euros.

O envelope financeiro inscrito no Orçamento do Estado para 2020 será de 129,7 milhões de euros. Só que este ano, os municípios vão ter de aumentar o contributo: a comparticipação das autarquias sobe de 2,5% para 10%. Lisboa e Porto vão voltar a concentrar 80% das verbas porque o orçamento para reduzir o preço dos passes por região neste ano seguiu a mesma fórmula aplicada em 2019.