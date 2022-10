Travão às margens dos combustíveis por cumprir há um ano

Ainda não há data para a entrada em vigor da legislação que permitirá a limitação das margens máximas de comercialização para os combustíveis simples. A lei foi publicada a 21 de outubro de 2021, mas a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) tem de criar o Regulamento de Supervisão do Sistema Petrolífero Nacional (SPN) para que comece a ser aplicada. E, um ano depois, ainda não saiu da ERSE nem o regulamento está concluído.

Com a fatura dos combustíveis a disparar, o Governo continua a não ter ao seu dispor a ferramenta que lhe permita impor limites ao custo do gasóleo e da gasolina, caso se verifique que há aumentos injustificados e abusivos. Uma ferramenta discutida e aprovada ainda na anterior legislatura, reunindo o apoio da maioria dos partidos, sobretudo à Esquerda. Também o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à data da promulgação do diploma, apontou valia à lei por adotar "medidas paliativas, indispensáveis e urgentes".

A ERSE esclarece que o atraso na publicação do regulamento se deve aos muitos comentários recebidos durante o período em que a proposta esteve em consulta pública, que terminou há cerca de cinco meses. "Durante o período de consulta pública, foram recebidos comentários de diversas partes interessadas, com conteúdo de natureza muito diversa e com grande detalhe técnico e jurídico, o que exigiu uma análise particularmente cuidada e morosa pela ERSE", refere, em resposta ao JN, a entidade reguladora.