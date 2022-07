Três em cada quatro voos cancelados são da TAP

Proporção de viagens afetadas é superior à das outras companhias que usam a Portela. Operação mal calculada e falta de tripulação agravam problemas que atingem aviação.

O cancelamento de 121 voos neste fim de semana no Aeroporto de Lisboa deixou milhares de passageiros em terra, sem assistência e sem data razoável para voar. Três em cada quatro (75%) eram da TAP, quando a companhia operou 53,5% do total de voos da Portela. Os transtornos internacionais (ler caixa) explicam parte do problema, mas fontes do setor temem que a situação vá manter-se devido à gestão da TAP.

"Todos os portugueses e contribuintes que têm noção do valor da TAP gostariam que a companhia sobrevivesse, mas com esta gestão não vai acontecer", lamentou Tiago Faria Lopes. O presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) denunciou mais um dos "negócios ruinosos" da companhia portuguesa, que contratou uma companhia externa (Eastern Airways) para realizar voos já vendidos, mas que tiveram de ser cancelados por "não reunir condições mínimas para voar".