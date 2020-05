Tribunal obriga Volkswagen a reembolsar cliente afetado pelo "dieselgate"

JN/Agências Hoje às 10:55 Facebook

A Justiça alemã condenou, esta segunda-feira, o Grupo Volkswagen a reembolsar parcialmente um cliente, dono de um carro equipado com um motor a diesel, numa sentença que deve influenciar milhares de ações judiciais cinco anos após o início do escândalo "dieselgate".

Equipando seus veículos com programas capazes de fazê-los parecer menos poluentes do que realmente eram, a Volkswagen "consciente e sistematicamente enganou as autoridades" por vários anos com o objetivo do lucro", alegou o juiz Stephan Seiters.

A decisão do tribunal superior de Karlsruhe confirmou a decisão de que o cliente poderia devolver o carro à marca e ser reembolsado (descontando o valor correspondente ao tempo que o usou)