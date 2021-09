Triplica procura por apoios à eficiência energética de casas

Delfim Machado Hoje às 07:14 Facebook

Programa Edifícios Mais Sustentáveis recebeu 23 542 pedidos em dois meses e meio. Janelas e painéis lideram obras feitas.

A segunda fase do programa Edifícios Mais Sustentáveis, que tem 30 milhões de euros para financiar obras de eficiência energética em edifícios particulares, recebeu 23 542 candidaturas em dois meses e meio. O número já representa mais do que o triplo do total de candidaturas da primeira fase.

Financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o programa teve a primeira fase em setembro de 2020 com uma dotação de 4,5 milhões de euros, que depois passou para 9,5 milhões devido à elevada procura. Nessa primeira fase, foram submetidas 7000 candidaturas, das quais cerca de 5000 receberam apoio.