Triun já é acionista da Media Capital com 23%

O grupo Triun, de Paulo Gaspar, filho do presidente da Lusiaves, concretizou esta segunda-feira a entrada como acionista da Media Capital, ao comprar 23% da empresa, mais 3% do que tinha sido anteriormente divulgado, anunciou a dona da TVI.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital refere que é imputado ao grupo Triun SGPS uma participação qualificada, em virtude de ter adquirido "um total de 19.437.996 de ações, representativas de 23%" da dona da TVI.

Em 11 de setembro, num comunicado à CMVM, tinha sido divulgado que o Triun iria comprar 20% da Media Capital, com 16,9 milhões de ações, de um acordo com a espanhola Prisa, que detém uma posição na Media Capital através Vertix.

"A participação qualificada é imputada à Triun em virtude de esta ter adquirido na presente data a referida participação através de acordos celebrados, no dia 3 de setembro de 2020 e 30 de outubro de 2020, com a Promotora de Informaciones (Prisa)", lê-se no documento divulgado esta segunda-feira.

Em 04 de setembro, o grupo espanhol Prisa, que detém a Media Capital através da Vertix SGPS, anunciou a venda da totalidade (64,47%) da sua posição na dona da TVI a vários investidores, por 36,85 milhões de euros.

O grupo Triun junta-se, assim, ao empresário Mário Ferreira, dono da Douro Azul, que em 14 de maio comprou, através da Pluris Investments, 30,22% da Media Capital por 10,5 milhões de euros.

Na lista de investidores com acordo de compra de posição na Media Capital estão a apresentadora Cristina Ferreira, a Fitas e Essências, Pedro Abrunhosa, entre outros.