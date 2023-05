Tudo o que precisa de saber sobre taxas de juro e inflação

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira subir as taxas de juro diretoras em 25 pontos base, um abrandamento em relação aos aumentos anteriores. No entanto, não deixa de ser um agravamento e um sinal para os mercados. Qual é o custo para as famílias e para as empresas? As Euribor já incorporaram este aumento? Quais são os critérios do BCE para tomar decisões? A Inflação não estava a abrandar? Estas e outras questões respondidas de forma concisa.

