Turismo carrega economia de Portugal ao pódio da Europa

Bruxelas estima crescimento de 5,8% do PIB este ano graças à procura dos mercados externos. Faltam 45 mil pessoas para acolher visitantes.

Portugal vai ser o país da União Europeia (UE) que mais vai crescer, este ano, com um aumento de 5,8% do produto interno bruto (PIB) e uma diminuição do rácio da dívida face ao PIB para atingir 115%, em 2023, estimou ontem o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. A reabertura do turismo e a procura dos mercados externos sustentarão esse crescimento, numa altura em que o setor atravessa dificuldades. "Faltam 45 mil pessoas no turismo. É essa a nossa principal preocupação ", resumiu Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo, economista e gestor hoteleiro.

A economia portuguesa vai crescer mais do que qualquer outra na UE, prevê a Comissão Europeia, atribuindo o aumento de 5,8% do PIB português à base mais baixa em 2021 e à recuperação dos mercados externos para o turismo nacional. Essa dinâmica já se nota nos aeroportos e na ocupação hoteleira da Páscoa, apontou o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP).