Turismo pode crescer entre 20% e 30% neste ano

Se a vacinação continuar a bom ritmo, o setor turístico pode recuperar face a 2020, diz secretária de Estado.

Um ano melhor que 2020, mas longe dos níveis de 2019. A secretária de Estado do Turismo admite, em entrevista ao JN/Dinheiro Vivo, que a entrada de Portugal para a lista verde, elaborada pelas autoridades inglesas e escocesas, não obrigando assim a quarentena no regresso a casa, pode dar um empurrão ao turismo. Mas não só. Se a vacinação continuar a bom ritmo, e não surgirem novas estirpes da covid-19, a atividade turística pode acelerar neste ano.

"As perspetivas são positivas. São melhores do que no ano passado. Tivemos um ano muito difícil em 2020 e, seguramente, este será muito difícil, até porque já estamos em maio e praticamente quase metade do ano já lá vai", reconhece. No entanto, "com esta abertura recente do Reino Unido, e com uma excelente reação do mercado a esta abertura, estamos confiantes que vamos recuperar alguma da atividade perdida no ano passado. Não ficaremos perto dos valores de 2019. Ainda assim, se tudo continuar a correr bem ao nível do plano de vacinação, do controlo das novas estirpes e do certificado verde digital, temos boas perspetivas para ficarmos neste ano 20% a 30% acima do ano passado".

Turismo fora do PRR

Rita Marques admite que o turismo não está presente no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), porque o setor não precisa de reformas estruturais. Respondendo às críticas, diz que "o PRR é um documento que aponta prioridades no que toca a reformas estruturais (...). O nosso setor não precisa de reformas estruturais, mas também digo que não é por causa disso que não terá apoio", diz a governante. Rita Marques reitera que o turismo terá um plano de apoio específico. "Não precisando dessas reformas, ainda assim precisa de uma aceleração para que as metas que definimos na estratégia 2020-2027 possam ser concretizadas", acrescenta.

Esse plano, avança a secretária de Estado, terá uma "dimensão muito grande no que toca às empresas, que estão descapitalizadas, tiveram um esforço enorme ao nível da tesouraria, houve uma deterioração dos capitais próprios e, naturalmente, tem de haver uma grande atenção às empresas, acrescido da questão das moratórias - temos de ter uma solução nessa frente".

Portugal à frente da UE

A decisão de Portugal autorizar viagens não essenciais do Reino Unido a partir de amanhã foi coordenada com Bruxelas e antecipa uma decisão dos 27 esperada para quarta-feira, disse a secretária de Estado do Turismo, à BBC.

10 milhões em 2020

No ano passado, as unidades de alojamento para turistas contaram com cerca de 10,5 milhões de hóspedes (3,9 milhões dos quais não residentes) e 25,9 milhões de dormidas.