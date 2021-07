Turismo português deve voltar a números pré-pandemia em 2023

JN/Agências Hoje às 15:51 Facebook

O turismo em Portugal deve atingir, em 2023, os valores de 2019, pré-pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feia o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, na apresentação em Ponta Delgada do programa "Reativar o Turismo. Construir o Futuro".

"A previsão é voltarmos a alcançar os números de 2019 em 2023", apontou Luís Araújo, defendendo que esta meta "é perfeitamente possível", embora, "obviamente, muito sujeita às condições de conectividade e de mobilidade" dos próximos tempos.

Para o responsável, que falava esta segunda-feira nos Açores na apresentação do plano de ação "Reativar o Turismo. Construir o Futuro", os sinais "são muito positivos, em termos de vacinação, de abertura de outros mercados, de retoma da atividade normal".

Também os indicadores atuais mostram uma "enorme procura" pelo destino, destacou o presidente do Turismo de Portugal.

Com o plano "Reativar o Turismo. Construir o Futuro", as previsões são de que o turismo português atinja os 27 mil milhões de euros de receitas em 2027.

Este programa assenta em quatro eixos - Construir o Futuro, Apoiar as Empresas, Gerar Negócio e Fomentar Segurança.

No total, são 6112 milhões de euros, 4075 milhões dos quais são avançados pelo Banco Português de Fomento.

Cerca de metade da dotação total destina-se a apoiar as empresas, que recebem uma verba de três mil milhões de euros, mas a construção do futuro também leva uma grande fatia - 2,5 mil milhões de euros.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, reconheceu que "vivemos tempos especialmente desafiantes", mas destacou os sinais de retoma, como o avanço da vacinação contra a covid-19 e o facto de "mais de dois milhões de portugueses" já terem o certificado digital covid-19 da União Europeia.

Para a responsável pela pasta do turismo, "estamos a passar de um registo de sobrevivência para um de vivência".

E essa retoma faz-se com os olhos postos no futuro: "Não queremos recuar à realidade de 2019. Queremos os números de 2019, é verdade, mas queremos, sobretudo, olhar para a frente, olhar para o futuro".

"Queremos um turismo mais sustentável, um turismo mais digital, um turismo que melhor se articule com os nossos valores autênticos, com aquilo que é mais genuíno, com aquilo que vem da terra, e os Açores têm aqui um potencial extraordinário", concretizou Rita Marques, hoje, em Ponta Delgada.