Turismo recuou uma década e Delta atrasou o verão

Erika Nunes Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar da ligeira melhoria nas dormidas face a 2020, proveitos no setor ainda mal chegam a metade de 2019.

O setor do alojamento turístico cresceu cerca de 40% em hóspedes e dormidas, no ano passado e por comparação com o ano anterior, mas é preciso recuar a 2010 para encontrar um saldo tão reduzido de turistas, revelou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE). A recuperação ainda não permitiu atingir valores equivalentes aos pré-pandemia, especialmente ao nível das receitas dos empreendimentos, que ficaram mais de 60% abaixo de 2021. A chegada da variante Delta da covid-19, no início do verão passado, distorceu a época alta: em vez de julho, agosto e setembro, o verão foi mais forte de agosto a outubro.

Com um total de 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas (+39,4% e +45,3%, respetivamente, face a 2020), o ano passado foi de recuperação parcial para o alojamento turístico. Desde 2010 que o turismo não sobrevivia com menos de 37,4 milhões de dormidas.