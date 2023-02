Turistas e imigrantes são os novos clientes das lavandarias

Famílias destacam a poupança de tempo como o principal benefício do serviço. Atividade é cada vez menos sazonal, mas a secagem continua a ser mais procurada.

A procura pelas lavandarias self-service aumentou nos últimos meses e são cada vez mais os motivos que levam os consumidores a optar por este serviço. O inverno particularmente chuvoso e a consequente humidade nas casas portuguesas justificam a maioria das idas à lavandaria, mas o turismo, a imigração e o fluxo de trabalhadores ou estudantes deslocados ganham peso no negócio.

Sidónia Faustino, responsável pela marca Washstation, que detém mais de 120 lavandarias self-service espalhadas pelo país e é proprietária de 10% da cadeia, registou um acréscimo de procura "entre 15% e 20%" em relação ao ano passado. "Todos os invernos temos mais clientes, mas este ano foi peculiar porque saímos de uma pandemia e notamos uma afluência maior de turistas, mas também de pessoas de outras nacionalidades que se fixaram em Portugal e veem no serviço uma resposta a uma necessidade." A empresária admite que as condições meteorológicas intensificam a procura no Norte litoral, mas nota que no Sul a chuva não é o principal fator: "Há muitos estrangeiros com residência no Algarve que já utilizavam este serviço no seu país de origem e que acabam por ser clientes assíduos. A procura é muito transversal".