TVDE agendam protesto em marcha lenta em Lisboa

JN Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Motoristas de TVDE partem, às 15 horas desta sexta-feira, do Passeio dos Heróis do Mar, no Parque das Nações, com destino final na Assembleia da República.

O Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros (STRUP, um dos sindicatos da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações) está a organizar um protesto dos motoristas de Transportes em Veículos Descaracterizados a Partir de Plataforma Electrónica (TVDE) para entregar ao governo um caderno reivindicativo para o setor.

Os motoristas partem, em marcha lenta, da zona do Parque das Nações, pelas 15 horas, encaminhando-se para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) , na Rua de Santa Apolónia, onde contam chegar pelas 16,30 horas. Na AMT, uma pequena delegação deverá receber o documento onde os TVDE consideram que a "entidade fiscalizadora que não tem cumprido o seu papel", nomeadamente a componente concorrencial e de preços.

Dali, os motoristas seguem para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, outra das entidades fiscalizadoras com competências no licenciamento da atividade e na avaliação da lei 45/2018, onde cerca das 17 horas pretendem entregar nova cópia do documento reivindicativo.

O protesto culmina na Assembleia da República, onde está previsto chegarem pelas 17,30 horas, e onde ficará uma delegação do STRUP/FECTRANS para fazer "a entrega de caderno reivindicativo no gabinete do primeiro-ministro e aos grupos parlamentares que foram informados desta nossa intenção".

Entre outras reivindicações, os motoristas protestam pela descida das tarifas a níveis que consideram "dumping", desde que uma das apps com que trabalham passou a permitir a descida até 30% da tarifa mínima até então prevista.