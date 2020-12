Um quarto dos portugueses já teve apoios sociais por causa da pandemia

Delfim Machado Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Segurança Social gastou 2,3 mil milhões de euros e apoiou 152 mil empresas. Lay-off simplificado foi o que mais pesou nas contas, abrangendo 896 mil trabalhadores.

Os apoios extraordinários criados pelo Governo desde o início da pandemia já beneficiaram 2,4 milhões de residentes em Portugal. O balanço de todas as medidas do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social dá conta de que o valor gasto em apoios e isenções contributivas ascende a 2,3 mil milhões de euros e abrangeu ainda 152 mil empresas.

Dos 13 principais apoios criados desde março, o lay-off simplificado foi o que teve o maior peso nas contas públicas e no número de beneficiários. A medida criada em março durou até ao final de julho para a generalidade das empresas, mas mantém-se em vigor para negócios encerrados por determinação legal.