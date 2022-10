Uranus é o novo "Vinho do Outro Mundo" e custa 1700 euros a garrafa

Ilídia Pinto, Dinheiro Vivo Hoje às 15:55 Facebook

Depois do português Júpiter, com na Herdade do Rocim, Cláudio Martins associa-se a Dominik Huber, da Terroir al Limit, de Priorat, para lançar o espanhol Uranus e embora o vinho só chegue ao mercado perto do Natal, há já 140 garrafas pré-vendidas.

Chegará ao mercado perto do Natal o novo "vinho do outro mundo". Depois de Portugal, Cláudio Martins, da Martins Wine Advisor, escolheu Espanha e em especial a região de Priorat, na Catalunha, para o segundo vinho da série limitada Wines From Another World: chama-se Uranus e só foram produzidas 500 garrafas, com um preço de venda ao público a partir dos 1700 euros. O alentejano Júpiter, lançado em 2021, custava mil euros, mas está já esgotado e há investidores a vendê-lo a 1300 e a 1400 euros a garrafa.

"Decidimos manter-nos na Península Ibérica para este segundo lançamento porque os ibéricos, além da grande amizade que têm uns pelos outros, produzem também vinhos de alta qualidade, de eleição. Além disso, conhecemos bem o trabalho que é desenvolvido pelo Dominik Huber e pela Terroir al Limit, por isso foi uma escolha fácil de fazer", garante Cláudio Martins, consultor internacional de vinhos e o mentor do projeto Wines From Another World que prevê o lançamento de nove vinhos, tantos quantos os planetas do sistema solar, ao ritmo de um por ano. Uma viagem que se sabe antecipadamente que começa e acaba em Portugal, mas que irá representar algumas das mais importantes regiões vitivinícolas mundiais, de Bordéus à Geórgia, passando por Champagne, Toscana Napa Valley e Mosel, e fechando com o Douro.

A procura por formatos grandes no lançamento do Júpiter, levou a Wines From Another World a decidir agora fazer 460 garrafas de 0,75 litros, as tais que custam 1.700 euros, e três garrafas de 12 litros que custarão, no mínimo, 28 mil euros. Uma delas será colocada a leilão e a outra vai integrar o portefólio da Liquids Cellar Club, empresa de NFT na Blockchain. Haverá ainda 24 garrafas magnum (1,5 litros), que serão vendidas a 3.500 euros, 12 de 3 litros, com um custo de 7.000 euros, e seis de 6 litros, cujo preço é de 13.000 euros.

