Elétricos e híbridos: usados mais baratos desaparecem a voar dos stands

Subida dos combustíveis fez disparar procura de elétricos e híbridos em segunda mão. Comerciantes com dificuldades em conseguir automóveis.

Normas antipoluição cada vez mais draconianas, uma maior consciência ambiental dos consumidores e a escalada dos preços dos combustíveis têm levado a um aumento da procura por veículos elétricos e eletrificados. No entanto, o preço ainda relativamente elevado dos modelos novos e a falta de oferta obriga muitos consumidores a procurar o mercado dos usados, que também tem problemas de stock.

"Temos notado um crescimento consolidado da procura por automóveis elétricos (VE), eletrificados e até a gás (GPL). No caso dos veículos novos, as vendas dos VE está a registar crescimentos na casa dos 140% e a escassez de oferta pode provocar uma transferência das intenções de compra para os usados e seminovos", explica ao JN Nuno Silva, presidente da Associação Portuguesa do Comércio Automóvel (APDCA).