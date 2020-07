Usar cartões até ao limite não resolve crise

Erika Nunes Hoje às 07:52 Facebook

É em momentos de aperto repentino que a maioria dos portugueses cai nas armadilhas do crédito fácil, seja online, seja dos cartões de crédito, frequentemente com as piores taxas de juro do mercado. Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco, recomenda cuidados redobrados para não criar dívida nesta fase.

As moratórias de crédito não impedem que se peça créditos novos. Que cuidados aconselham?

As moratórias pressupõem uma redução dos rendimentos de quem as pede, por isso cremos que terão dificuldade em contratar novos créditos, até porque os bancos apertaram as regras. O que é mais perigoso é o uso de cartões de crédito, em que notamos que as pessoas, em alturas difíceis, tendem a gastar até ao limite do plafond, ou a pedir aumento do mesmo.