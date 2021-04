Transação da bitcoin atinge valor inédito em torno dos 53 mil euros

JN/Agências Hoje às 00:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O valor de transação da bitcoin, a criptomoeda mais utilizada, disparou terça-feira devido ao receio dos investidores com a inflação e superou os 63 mil dólares (53 mil euros), atingindo um valor inédito, próximo dos 64 mil.

Dados da agência Bloomberg mostram que esta moeda virtual alcançou 63.728 dólares, o seu novo máximo histórico, embora depois tenha caído para os 63.100 dólares.

Diego Morín, da IG, associa a subida das criptomoedas à política monetária dos bancos centrais e, de forma mais conjuntural, à próxima entrada em bolsa da plataforma de investimentos em criptoactivos Coinbase, que se estreia na quarta-feira no Nasdaq.

"As continuadas injeções de liquidez dos bancos centrais, bem como o programa de estímulos do governo de Joe Biden, provocam uma deslocação dos investidores para outros ativos de interesse", adiantou.

Raúl López, dirigente em Espanha do fornecedor de criptomoedas Coinmotion, apontou também a entrada na bolsa da Coinbase e o crescente interesse de empresas e investidores institucionais.

"A confiança no mercado das criptomoedas intensificou-se nas últimas semanas, com notícias de que a Visa e a Paypal iriam aceitar pagamentos com criptomoedas", recordou López.

No caso concreto da ether, o responsável da Coinmotion assinala também a atualização da rede Ethereum prevista para esta quarta-feira.