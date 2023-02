Valor das multas a sites financeiros ilegais dispara nove vezes

Banco de Portugal interceta, desde 2019, número de crescente de serviços a fazer créditos ou a intermediar investimentos. Valor das coimas dispara nove vezes e as comunicações à PGR crescem. Alguns dos visados ainda se mantém ativos online.

O Banco de Portugal (BdP) emitiu no ano passado 61 avisos sobre entidades não autorizadas, oito vezes mais do que em 2019. As coimas chegaram a 1,276 milhões de euros, nove vezes mais do que três anos antes. A pandemia e a crise inflacionista insuflaram estes serviços à margem da lei. As vítimas queixam-se e a Procuradoria-Geral da República (PGR) acolhe um número crescente de casos.

Os sites a oferecer investimentos milagrosos, nomeadamente em criptomoedas, ou empréstimos até um milhão de euros, estão à distância de um clique. O JN pediu uma simulação para um crédito de 500 mil euros a uma das pessoas denunciadas pelo BdP em setembro e obteve resposta em menos de 24 horas. Taxa de 2% a 30 anos. Há quem permaneça no Facebook sem esconder nada, inclusive com o número de telemóvel visível, caso do Banco Orlando Feliciano & Associados Service Online. O BdP disse, ao JN, que a sua atuação para suspender ou bloquear estes sites é eficaz, "desde que exista um elemento de conexão com o território português".