Valor do abono de família subiu 80% desde 2015

Despesa cresceu 30 milhões por mês e "reflete o investimento" nos menores, conclui Governo.

O valor médio do abono de família subiu, em fevereiro, para os 75 euros, informou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, ao JN. O número corresponde a um aumento de 18% face ao ano passado e representa uma subida de 79% face aos 42 euros que, em média, eram pagos em 2015, quando o Governo iniciou funções.

Segundo Ana Mendes Godinho, a evolução do valor do abono de família "reflete o investimento nas crianças e a aposta que o Ministério tem procurado fazer no combate à situação de risco e exclusão de crianças na nossa sociedade". A despesa média mensal subiu de 52,4 milhões de euros em 2015 para 81 milhões de euros em fevereiro de 2023.