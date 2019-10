Vasco de Mello: "Mobilidade passa pela liberdade de opção dos utilizadores"

APP Hoje às 10:38 Facebook

Presidente da Brisa anuncia concessão do estacionamento de superfície em Lisboa e sublinha que só o diálogo entre operadores de transportes e liberdade de escolha dos utilizadores poderão aumentar eficiência da mobilidade

"Posso-vos adiantar em primeira mão que ganhámos a concessão do estacionamento de superfície em Lisboa", anunciou Vasco de Mello, na sequência de um raciocínio sobre a capacidade da Brisa em diversificar a oferta de serviços que aumentem a liberdade dos utilizadores, potenciada pelo diálogo entre operadores de transportes públicos e privados.

O líder da empresa portuguesa condensou o caminho para um mundo com mobilidade mais acessível em duas traves-mestras, assentes na experiência da Brisa: "A mobilidade tem que ter em conta a liberdade de escolha dos utilizadores; e tem de haver capacidade de adaptação de operadores públicos e privados".

Na Sessão de Abertura da II Edição do Portugal Mobi Summit, na Nova SBE, em Carcavelos, Oeiras, o executivo elencou algumas prioridades da empresa para sedimentar um compromisso de mobilidade ecoeficiente.

"Há cinco anos, adotámos um novo modelo. Da autoestrada para os carros e dos carros para as pessoas. O ecossistema via verde explica bem o que significa a mobilidade, dando às pessoas a liberdade de escolher a opção que lhes é mais confortável", enquadrou.

No desenvolvimento da lógica ecoeficiente, Vasco de Mello diz que a Brsia "vai muito mais longe", como na "oferta de App e outros serviços". Deu o exemplo do "facilitamento de estacionamento", que através da App da Brisa já cobre "40 mil lugares em 18 municípios". E chegou a notícia: "Ganhámos a concessão do estacionamento de superfície de Lisboa. Triplicamos o número de lugares".

Vasco de Mello prosseguiu com outras apostas da empresa, como a "App multimodal Via Verde Planner", em que estão integrados "todos os transportes de Lisboa e do Porto". Uma aposta ganha pela procura dos utilizadores, com mais de dois milhões de adesões a estes serviços.

"Estamos ainda a reduzir a pegada de carbono do transporte individual através da promoção do carpooling", avançou Vasco de Mello. "Gradualmente, estamos a construir uma oferta de serviços que se conjuga com a de outros operadores", vincou.

O Presidente da Brisa fez questão de insistir na abrangência de serviços nos diversos territórios. "Nos últimos anos, esta transformação é visível nas cidades e é cada vez mais visível na vida das pessoas. 60% dos portugueses vivem nas cidades, mas há uma transformação inevitável, que passam também pela mobilidade interurbana e o transporte de mercadorias", explicou.

Apesar da diversificação de serviços para aumentar a liberdade de opções, Vasco de Mello falou num dos vetores centrais de negócio da Brisa. "Apesar da aposta nas cidades, não descuramos as autoestradas. Estas infraestruturas inteligentes são capazes de aumentar a eficiência energética", concluiu.